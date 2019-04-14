Сын Плющенко выиграл Кубок имени своего отца

6-летний сын Евгения Плющенко Александр стал победителем Кубка имени своего отца, проходящего в Москве. В произвольной программе он набрал 21,72 балла, опередив ближайшего конкурента на 1,63 пункта. Самыми сложными элементами в программе фигуриста стал одинарный лутц и каскад из акселя 1,5 оборота и риттбергера.

В прошлом году Александр также стал победителем турнира. Как рассказал корреспонденту "СЭ" отец юного спортсмена, в планах на ближайшее будущее обучение Александра двойным прыжкам. В соревнованиях принимали участие фигуристы 2010-2013 годов рождения. В третьем юношеском разряде, где выступал Плющенко, на лед вышли шесть спортсменов. (Дмитрий Кузнецов)