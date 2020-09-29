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Сын Плющенко выиграл Кубок 50-летия «Самбо-70»

10:32
Евгений Плющенко с сыном Александром. Фото Instagram
Евгений Плющенко с сыном Александром. Фото Instagram
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Сын Евгения Плющенко Александр выиграл турнир 50-летия «Самбо-70» с результатом 36,57 балла. Он обогнал четырех представителей школы, на территории которой прошел турнир — «Конек Чайковской».

Он прыгнул комбинацию двойной лутц + аксель, двойной флип, двойной сальхов + двойной риттбергер и одинарный аксель под музыку из «Пиратов Карибского моря». В постановке программы участвовали Александр Абт, Евгений Плющенко и Сергей Розанов, музыку выбрал сам фигурист.

Рудковская назвала прокат «не лучшим в карьере» юного фигуриста. По ее словам, на тренировках он катал ту же программу сильнее. (Дмитрий Кузнецов)

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