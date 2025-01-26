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Сын Плющенко стал победителем соревнований, где был единственным участником

Даниил Аршавский
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Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стал победителем соревнований в Московской области.

Турнир состоялся в Красногорске. 12-летний фигурист выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за короткую и произвольную программы. При этом Александр был единственным участником соревнований.

Александр Плющенко тренируется под руководством своего отца в его школе.

Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
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