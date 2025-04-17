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17 апреля, 20:16

Сын Плющенко рассказал о поведении тренера Розанова: «Обзывали козлом, «гори в аду» и все такое»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявил, что тренер Сергей Розанов оскорблял его и других своих учеников.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

«Хочу поделиться с вами такой большой информацией. Когда мне было 7-8 лет, мы перевелись к Сергею, я начал с ним работать. Первые недели две было все хорошо, со мной общались хорошо, и с нашей группой. Нас человек восемь было, включая Софу Сарновскую и Арину Парсегову.

Все было хорошо две недели. После этого начались какие-то странности. Я расскажу про Софу. Она выходила на лед, и у нее какой-то прыжок не получается технически, случайность, можно сказать. Он берет ее за руку и уводит. Не знаю, это несправедливо. Потом меня обзывали козлом, включая маты, «гори в аду» и все такое. Я на полном серьезе сейчас, я не буду вам врать.

Была такая запоминающаяся история. После тренировки, что-то у меня тоже не получилось. Я был маленький, 7-8 лет. Помню, что он орал на меня из-за двойного флипа. У меня тоже что-то не получилось, я пошел в кафе, взял коктейль или фреш какой-то. Идет напротив он и говорит: «Ты козел не заслужил этот фреш, ты плохо позанимался. Не знаю, за что мне это, но так бывает. Человек оказался не очень порядочным», — сказал Плющенко в видео, которое опубликовала его мама Яна Рудковская.

16 апреля появилась информация о домогательствах со стороны 35-летнего Розанова в отношении фигуристки Вероники Жилиной. Мама спортсменки заявила, что тренер домогался ее дочери, когда той было 11 лет. Позже информацию подтвердила сама фигуристка.

Розанов работал в школе «Ангелы Плющенко» с мая 2020 года по июль 2021-го.

Евгений Плющенко
Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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