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Сын Плющенко пообещал Трусовой сделать пять четверных прыжков или уйти в футбол

19:42
Александра Трусова и Александр Плющенко. Фото Instagram
Александра Трусова и Александр Плющенко. Фото Instagram
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал об обещании, которое дал российской фигуристке Александре Трусовой.

«Пообещал сегодня нашей Русской Ракете — Саше Трусовой, что если не сделаю 5 четверных, то уйду в футбол», — написал Плющенко-младший в Instagram.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года первой, до летнего трансфера Косторной. На мартовском чемпионате мира-2021 в Стокгольме 16-летняя фигуристка после неудачного результата в короткой программе первой в истории заявила пять четверных прыжков, исполнила три квада и завоевала бронзу в женском одиночном катании.

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