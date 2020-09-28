Сын Плющенко показал костюм для произвольной программы. Он выступит в образе пирата на 50-летии «Самбо-70»

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр показал костюм для произвольной программы. 7-летний фигурист 29 сентября выступит на турнире в честь 50-летнего юбилея центра спорта и образования «Самбо-70».

На фото Гном Гномыч позирует в костюме пирата, так как его новая произвольная программа называется «Пираты Карибского моря».

— Костюм готов! Завтра в бой! С ногой все нормально! Решили выступать, спасибо всем за поддержку, а моей бабушке за лечение! — написал Плющенко-младший в Instagram.