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Фигурное катание

12 февраля 2025, 18:35

Сын Плющенко ответил хейтерам турнира с единственным участником

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александр Плющенко (Гном Гномыч).
Фото Global Look Press

Александр Плющенко-младший финишировал третьим на первенстве Центрального федерального округа по фигурному катанию среди мальчиков, проходившем в Твери 9-12 февраля. А это значит, что он впервые примет участие в детском чемпионате России — Мемориале Жука 20-24 февраля в Йошкар-Оле.

После успеха в Твери 12-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской в интервью «СЭ» ответил на критику своего выступления на турнире в Красногорске, где он был единственным участником в своем разряде.

— На прошлом турнире ты выступал один в своем разряде, и это широко разошлось в СМИ. Ты чувствуешь внимание к себе, хейт? Разговоры про судейство?

— Ой, я не обращаю на это внимания. Вообще не интересует такое.

— Ты младше всех был на турнире в Твери? И вообще как-то влияло, что были ребята на год-два старше?

— Ну да, я, скорее всего, самый молодой участник турнира, но... как влияло? Да я не обращал на это внимания, просто делал свою работу.

— А какая теперь цель на чемпионат России?

— Чисто все сделать, все, что запланировали в работе. Про места я не думаю. Ребятам будет по 14 лет, а мне всего 12. Но я постараюсь.

Александр Плющенко.«Для профессионала все идет в плюс». Плющенко-младший — о занятости в шоу, хейте и отборе на чемпионат России

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Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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