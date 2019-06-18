Сын Плющенко катается под музыку из олимпийской программы отца. Видео

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился в своем Инстаграме видео, на котором его сын Александр катается "Танго Аморе" на музыку Эдвина Мартона.
– Горжусь моим сыном! Новая программа! Танго аморе, – подписал видео Плющенко.
Именно эта музыка была саундтреком к его произвольной программе на Олимпийских играх в Ванкувере-2010, где фигурист завоевал серебро, скандально проиграв американцу Эвану Лайсачеку.
В комментариях под видео мнения относительно увиденного разделились, одни восхищаются трудолюбием и таланта юного Александра Плющенко, другие утверждают, что такую программу ребенку катать еще рано.
Из инстаграма Евгения Плющенко pic.twitter.com/NKWX91DxHg– Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) June 18, 2019
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