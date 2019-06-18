Сын Плющенко катается под музыку из олимпийской программы отца. Видео

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился в своем Инстаграме видео, на котором его сын Александр катается "Танго Аморе" на музыку Эдвина Мартона.

– Горжусь моим сыном! Новая программа! Танго аморе, – подписал видео Плющенко.

Именно эта музыка была саундтреком к его произвольной программе на Олимпийских играх в Ванкувере-2010, где фигурист завоевал серебро, скандально проиграв американцу Эвану Лайсачеку.

В комментариях под видео мнения относительно увиденного разделились, одни восхищаются трудолюбием и таланта юного Александра Плющенко, другие утверждают, что такую программу ребенку катать еще рано.