Сын Плющенко и Рудковской повторно пройдет судебно-психиатрическую экспертизу

Александр Плющенко, сын бывшего фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, повторно пройдет судебно-психиатрическую экспертизу на синдром Аспергера. Об этом «СЭ» сообщил адвокат Александр Добровинский.

«23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи. На 29 января малышу назначена судебно-психиатрическая экспертиза. А на следующей неделе уже пройдут очные ставки», — сказал Добровинский в комментарии «СЭ».

В прошлом году «СтарХит» опубликовало заметку, в которой говорилось, что что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Рудковская подала в суд на издание.

Ранее сообщалось, что по результатам первой экспертизы, проведенной в декабре, у Александра Плющенко не было обнаружено признаков психического расстройства.

(Сергей Баюшкин)