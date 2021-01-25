Сын Плющенко и Рудковской показал, как делает 200 раз упражнение на пресс
20:06
Александр Плющенко, сын бывшего фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал в своем Instagram новый пост. Он показал подписчикам, как делает упражнение на пресс.
«3 часа льда за день, потом 2 часа ОФП и 200 раз качаем пресс», — подписал видео Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч.
Ранее Рудковская сообщила, что она вакцинировались российским препаратом «Спутник V» от коронавируса вместе с мужем и сыном.
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