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Сегодня, 10:16

Сын Плющенко дал Овечкину обещание перед стартом нового сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Плющенко и Александр Овечкин.
Фото Скриншот видео

Сын Евгения Плющенко Александр пообещал нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину выполнить элемент ультра-си в предстоящем сезоне.

Евгений Плющенко опубликовал видео разговора сына с хоккеистом в своем Telegram-канале.

Плющенко-младший: «Постараюсь четверной. Тройной аксель обещаю»

Овечкин: «Четверной в этом сезоне, ты обещал только что»

Плющенко-младший: «Давайте попробуем изучить»

Овечкин: «Ну все, чемпионы готовятся здесь»

«С моим другом Александром дружим больше 20 лет! Величайший спортсмен современности, который вдохновляет и удивляет каждый сезон болельщиков со всего мира! Легенда мирового спорта», — подписал видео Евгений Плющенко.

Александр Овечкин
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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