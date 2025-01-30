Сын фигуристов Наумова и Шишковой вернулся домой 27 января

Фигурист Максим Наумов вернулся домой с соревнований рейсом 27 января, сообщил спортивный менеджер Ари Закарян.

«Мы возвращались одним рейсом с Максимом [Наумовым] 27 января», — цитирует Закаряна ТАСС.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее сообщалось, что этим рейсом могли лететь родители Наумова, чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция