Сычев и Петрова на «Ледниковом периоде» выступили под песню Гарика Сукачева

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Сычев и чемпионка мира Мария Петрова представили новый номер на шоу «Ледниковый период». Пара каталась под композицию Гарика Сукачева «Долго-долго».

Сычев смог почеканить мяч, стоя на коньках.

— Я получил кайф, сегодня был наш лучший номер, — сказал Сычев в эфире «Первого канала». — Удобно ли чеканить в коньках? Нет. Если бы мяч упал, мне мои коллеги футболисты не простили бы.