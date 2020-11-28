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Сычев и Петрова на «Ледниковом периоде» выступили под песню Гарика Сукачева

19:41
Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото скриншот Первого канала
Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото скриншот Первого канала
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Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Сычев и чемпионка мира Мария Петрова представили новый номер на шоу «Ледниковый период». Пара каталась под композицию Гарика Сукачева «Долго-долго».

Сычев смог почеканить мяч, стоя на коньках.

— Я получил кайф, сегодня был наш лучший номер, — сказал Сычев в эфире «Первого канала». — Удобно ли чеканить в коньках? Нет. Если бы мяч упал, мне мои коллеги футболисты не простили бы.

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