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Сегодня, 17:17

Свищев заявил, что Тарасова популяризирует спорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил заслуженного тренер СССР Татьяну Тарасову с днем рождения.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — это человек-легенда, которая воспитала целую плеяду советских и российских фигуристов. Которая поддерживает любовь не только к фигурному катанию, но и к спорту в целом. Она дает возможность популяризировать спорт через свое жесткое, но интересное видение. Сейчас мы знаем ее как комментатора и специалиста. Я бы даже назвал ее мотиватором для людей, которые хотят прийти в фигурное катание, заниматься им и потом продолжать на любых уровнях. На уровнях высшего спортивного мастерства и любительского спорта. Таких людей очень мало, и они просто необходимы для любой страны. Их нужно ценить и любить. Мы ее поздравляем!» — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

Среди воспитанников Тарасовой фигурируют Ирина Роднина, Алексей Ягудин, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада и многие другие.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishyov-tarasova-populyariziruet-sport-cherez-svoyo-zhyostkoe-no-interesnoe-videnie-227535/
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Татьяна Тарасова
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