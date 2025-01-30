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Свищев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Владислав Маслов
Корреспондент
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что произошедшая под Вашингтоном авиакатастрофа является трагедией вне зависимости от национальности тех, кто был на борту самолета.

«Это однозначно трагедия. Нет ничего важнее человеческой жизни. Сейчас необходимо дождаться официальной информации о том, кто именно был на борту, что там конкретно случилось. Нельзя спекулировать на этом, не получив достоверных данных. Это невосполнимая потеря для родителей, ведь там пострадали и дети. И это не зависит от страны и национальности — это трагедия. Выражаю соболезнования пострадавшим», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее стало известно, что пассажирами самолета были фигуристы, возвращавшиеся с этапа чемпионата США.

В среду вечером американский пассажирский самолет и вертолет Сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, находящегося в 10-15 минутах езды на автомобиле от центра Вашингтона. Самолет авиакомпании American Airlines летел из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.

По меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки, сообщил информационный портал BNO News. Телеканал CNN сообщил, что после полуторачасовых поисковых работ обнаружить выживших не удалось. Ранее региональное подразделение телекомпании NBC сообщало, что после авиакатастрофы как минимум четырех человек удалось достать из реки.

Военный вертолет в момент столкновения совершал тренировочный полет, сообщил телеканал CNN. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
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