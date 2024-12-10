Свищев прокомментировал возможный допуск российских фигуристов на Олимпиаду-2026

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что россиян могут допустить к Олимпийским играм в Италии.

«Я очень надеюсь, как и федерация фигурного катания и конькобежного спорта и других федераций, которые имеют отношение к конькам. Надо дождаться, надо вести переговоры и добиваться восстановления наших спортсменов. Если это будет исполнено, если наши ребята будут участвовать на Олимпиаде, все будут только счастливы. Но на сегодняшний день официального предложения нет, официальных соревнований нет дисквалификация как действовала, так и действует. Очень надеемся, что ситуация сдвинется с мертвой точки, а пока это только слухи», — сказал Свищев Vprognoze.ru.

9 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года в Италии в нейтральном статусе.