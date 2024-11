Свищев призвал Лопареву не стесняться русского происхождения после инцидента с песней для ритм-танца

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на то, что французский танцевальный дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо убрал фразу о русских из ритм-танца на турнире в Польше.

«Они испугались. Место проведения повлияло — Польша, где уже, традиционно, много мигрантов из Украины. Конечно, многие из них неспокойно относятся ко всему, что связано с Россией. Такие безобидные вещи, как слова в песне могут возбудить их. К тому же, в Польше есть шовинистически настроенные силы, которые напряженно относятся ко всему, что связанно с Россией.

Меня удивляет позиция спортсменов. Если вы так боитесь, тогда поменяйте песню. А они почему ее взяли? Потому что это одна из самых модных и энергичных песен. Также она непосредственно связана с Россией, там есть слова про Россию, в которых есть ценность. На месте правообладателя этой песни — Boney M., я бы возмутился и, может быть, даже потребовал бы компенсацию. Менять песню без согласия правообладателя, конечно, опасная вещь, может прилететь в догоночку», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев поделился мнением о Евгении Лопаревой.

«Евгению многое связывает с Россией. Ее именно здесь создали как спортсмена. Конечно, ей должно быть неэтично стесняться того, где она родилась, воспитывалась и где получила путевку в будущее. Не надо бояться этого, этим нужно гордиться. Пусть смотрит на великого спортсмена Овечкина и учится у него. Не думаю, что стоит ее осуждать за этот инцидент. Думаю, что это была не ее инициатива. Но все-таки, она должна была высказать свое мнение или хотя бы дать объяснение», — добавил Свищев.

Спортсмены выступали под песню Rasputin группы Boney M. В концовке композиции вместо фразы Oh, those Russians («Ох уж эти русские»), прозвучало: Oh, those dancers («Ох уж эти танцоры»).

Лопарева и Бриссо являются двукратными чемпионами Франции. На их счету две бронзы на этапах «Гран-при» в сезоне-2023/24 — во Франции и США. Лопарева и Бриссо объединились в дуэт перед началом сезона-2018/19.

(Александр Абустин)