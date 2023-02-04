Журова о болезни Костомарова: «Ему придется кардинально менять свою жизнь»

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о возможной ампутации пальцев ног у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Ему придется кардинально менять свою жизнь. Но мы пока ничего не знаем. Никто ничего не говорит и правильно делает. Пресса многое додумывает», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

45-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он находится под наблюдением врачей после тяжелой пневмонии. Докторам удалось спасти спортсмена, однако его организм столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.