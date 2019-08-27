Светлана Журова: «Почему бы Медведевой не стать членом МОК по квоте спортсменов?»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что поддерживает идею сделать двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву послом летних Игр-2022.
— Медведева — серебряный призер Олимпиады, а не просто зимняя спортсменка, — цитирует sportsdaily.ru Журову. — В Сочи я была мэром верхней олимпийской деревни, а Алексей Немов — вице-мэром. В нижней деревне, наоборот, Елена Исинбаева была мэром, а ее замом — Ирина Слуцкая. Здесь важен прежде всего человек, а не то, когда он стал олимпийским чемпионом.
Женю знают во всем мире больше, чем кого-либо. Посол — это ведь еще и защитник спортсменов. Женя тогда справилась с этой задачей. Хотя у нее были свои соревнования. Почему бы ей не стать членом МОК по квоте спортсменов? Туда выдвигаются именно на Олимпиаде. Ее будут еще больше знать среди спортсменов. И летников, и зимников.