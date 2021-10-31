Журова: «У Косторной шикарная программа, но выигрывает тот, кто сильнее психологически»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила выступления российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Я ждала того момента, когда Валиева начнет выступать на взрослых кубках, ее потенциал был виден. Помимо отличной техники, она очень артистична. Я не считаю, что ей поставили незаслуженную оценку сегодня. Очень непросто в этом году приходится Косторной. Смена тренера, конечно, повлияла на нее. Сложно быть в роли возвращающейся. Сегодня она выступила достойно. У Алены есть огромный потенциал. У Косторной шикарная программа, но выигрывает тот, кто сильнее психологически», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.