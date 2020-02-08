Светлана Соколовская: «Для Самарина сезон не закончен»

Тренер российского фигуриста Александра Самарина Светлана Соколовская рассказала, что ее ученик будет принимать участие в соревнованиях в этом сезоне.

— Мы планируем поехать на TallinK Hotels Cup в середине февраля, — сказала Соколовская корреспонденту «СЭ». Турнир в Таллинне состоится 13-16 февраля.

21-летний Самарин стал третьим на чемпионате России, но не поедет на чемпионат мира после того, как занял 10-е место на чемпионате Европы. На мировое первенство отобрались золотой и серебряный призеры континентального турнира Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. (Дмитрий Кузнецов)