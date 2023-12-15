Супруга Костомарова Домнина рассказала, как сообщила детям о болезни их отца

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала как восприняли дети болезнь ее мужа.

«Как только пошла волна в прессе, я собралась с последними силами и объяснила детям всю сложность ситуации и последствия. Я не стала их разделять в этот момент — мы сели вместе, мне кажется это правильным, когда оба ребенка, несмотря на возраст, узнают одновременно все и потом не задаются вопросами: «Мам, а почему ты мне не сказала или почему ты ему так сказала...» — сказала Домнина в подкасте Первому каналу.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.