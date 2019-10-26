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Сумасшедшие эмоции американца Пулкинена и его тренеров. Он стал вторым в короткой программе на первом взрослом «Гран-при»

09:42

Американец Камден Пулкинен стал вторым после короткой программы на канадском этапе «Гран-при», набрав 89,05 балла.

Этот этап стал первым для 19-летнего американца на взрослом уровне, а полученный результат вызвал крайне эмоциональную реакцию фигуриста и его тренеров.

Произвольную программу на турнире мужчины покажут 27 октября в 04.32 по московскому времени.

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