Султанмагомедова: «Правила отбора на чемпионат России никто не отменял»

Российская фигуристка Камила Султанмагомедова в интервью «СЭ» прокомментировала свое непопадание на чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Челябинске. Султанмагомедова выступила на одном этапе Кубка и набрала необходимое количество баллов для попадания на ЧР, но ее не допустили из-за пропуска второго этапа. При этом на турнир заявили членов сборной России, которые также пропустили второй этап.

— Если коротко, то правила отбора на ЧР никто не отменял. Поэтому процедура прошла в соответствии с правилами подсчета очков, так же, как и происходила ранее. И к тому же было заявление Федерации (фигурного катания России — прим.) в начале сезона, — сказала Султанмагомедова. — Вы считаете ситуацию несправедливой? Почему? На чемпионат России поехали фигуристки, которые выше меня по таблице. Те, кто набрал больше меня баллов. Поэтому они и прошли. Все справедливо и по всем правилам.

Кроме того, фигуристка отметила, что на данный момент продолжает лечение и не уверена, сможет ли выступить в Челябинске даже в случае дозаявки.

(Рустам Имамов)