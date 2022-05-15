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Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева в центре Москвы за примирением сторон

Иван Шитик
Корреспондент
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Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении в центре столицы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева после примирения сторон и отпустил двух фигурантов из-под стражи, информирует ТАСС.

Согласно тексту постановления, суд установил, что 21 декабря 2021 года обвиняемые — Владислав Смирнов и Владислав Яковцев — избили Соловьева руками, повалили на землю и нанесли несколько ударов ногами. В результате спортсмен получил ушиб головного мозга средней степени тяжести, а также закрытую черепно-мозговую травму. Это повлекло за собой потерю потерпевшим трудоспособности на срок более трех недель.

«В суде представитель потерпевшего указал, что Смирнов и Яковцев принесли потерпевшему свои искренние извинения и деятельно раскаялись в содеянном, полностью загладили причиненный потерпевшему вред», — подчеркивается в решении суда.

В тексте не уточняется, каким образом Соловьеву был компенсирован ущерб.

При этом представитель прокуратуры возражал против прекращения уголовного дела, заявив, что при решении этого вопроса надо учесть «степень общественной опасности преступления, достижение целей уголовной ответственности и предупреждения новых преступлений». Однако на решение суда позиция гособвинителя не повлияла.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/14628763
Дмитрий Соловьев
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