«Стремишься отдать всю силу своей любви Насте». Тарасова тепло поздравила Чернышова с днем рождения

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в своем официальном Instagram тепло поздравила хореографа Петра Чернышева с 49-летием.

— Господи! Дай тебе силы, — написала Тарасова. — Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет и ты становишься лучше, душевнее, сильнее. Поздравляю и благодарю.