Страсть, креатив и эпатаж. 5 самых ярких программ Поповой и Мозгова

Сегодня российская фигуристка Бетина Попова, выступавщая в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым, объявила об окончании карьеры. С Мозговым она становилась серебряным призером Финала Кубка России (2017,2019) и завоевывала золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.

За недолгую историю совместных выступлений дуэт запомнился необычными соревновательными и показательными номерами. «СЭ» вспоминает самые яркие из них.

Ритм-танец сезона-2019/20 «Кабаре»

Произвольный танец сезона-2018/19 «Мастер и Маргарита»

Показательный номер сезона-2018/19 «Mr. Policeman»

Показательный номер сезона-2018/19 «Невеста»

Показательный номер сезона-2018/19 «Power Rangers»