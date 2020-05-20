Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о фильме «Легенда №17». В нем роль ее отца Анатолия Тарасова сыграл Олег Меньшиков.

— Нет фильма с конкретным названием «Анатолий Тарасов», — сказала Тарасова в интервью YouTube-каналу «Ностальгия». — Нет и школы с его именем в стране. В фильме «Легенда №?17» мне очень понравилась игра Олега Меньшикова. Мне даже было страшно, как он напоминал отца. Внутренняя энергия какая-тоЯ очень его благодарила.

— Большой хоккей закончился с уходом Тарасова. Это так?

— Вы же видите, какие успехи были и какие стали. Правда, я не забываю, что последнюю Олимпиаду выиграла наша команда, а тренер через день был уволен. Я смотрю вперед, но помню.