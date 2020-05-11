Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов не понимает, в чем смысл введения возрастного ценза в женском фигурном катании. Специалист видит в этом двойные стандарты.

— Мне странно, что разговоры пошли только в тот момент, когда начала тотально доминировать группа Тутберидзе, — заметил Безуглов. — Раньше почему-то всех все устраивало и о здоровье девочек в фигурном катании никто не думал.

Да и в чем смысл ценза? Если его введут, меньше тренироваться они не будут. Ну, нельзя им будет выступать на взрослом чемпионате мира — так они будут делать те же элементы на юниорском. И что изменится?

Не получится запретить тренировать до условных 12 лет какой-то элемент. Потому что выход на высокий уровень — это поступательный процесс. Нельзя до какого-то возраста не тренировать что-то, а потом быстро разучить. И ни один тренер в мире сознательно не будет приглушать навыки своего ученика.

У меня есть друзья, их дочка занимается художественной гимнастикой. Там тоже пашут по 6 ч в день. Я понимаю, что это жестко. Но девочкам это нравится. Они не из-под палки туда бегут. А на топ-уровне из-под палки и не получится. Нужно быть фанатом своего дела, чтобы ему отдаваться. Кстати, вот Тутберидзе трудится круглосуточно. Поверьте, мы несколько раз сталкивались, и я испытываю к ней только максимальное уважение.

Может быть, в фигурном катании и нужны какие-то ограничения или рекомендации. Но они не должны носить искусственный характер. Сейчас это выглядит скорее как двойные стандарты против группы Тутберидзе. Когда ее не было — никого это не волновало. Или раньше с женским организмом при нагрузках в юном возрасте происходило что-то другое? (Владимир Иванов)