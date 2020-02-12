Столбова объяснила, почему приняла решение завершить профессиональную карьеру

Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире Ксения Столбова, объявившая о завершении карьеры, в своем официальном Instagram опубликовала пост, в котором объяснила причины своего решения.

— Друзья, коллеги, болельщики фигурного катания! — написала Столбова. — Обращаюсь к Вам по поводу своего решения завершить карьеру в большом спорте, чтобы ответить сразу всем. Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной.

Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена — это залог того, что наше парное катание находится в надежных руках. И тем более, мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта. Часто спрашивают, зачем я вернулась два года назад. Знаете, я нисколько не жалею об этом! Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила теплую поддержку и участие в моей судьбе. Оглядываясь сегодня на свою жизнь в фигурном катании, я говорю всем огромное спасибо.

Спасибо тренерам и всем специалистам, которые воспитали во мне не только спортсменку, но и личность, вкладывали в меня все лучшее, что могли дать. Спасибо моим партнерам за то, что делили со мной и поражения, и победы. Низкий поклон родным и близким людям, на которых я всегда могла опереться в самые трудные моменты. Спасибо зрителям за любовь и поддержку. Спасибо даже тем, кто не любил, критиковал и осуждал, — ваши слова заставляли меня двигаться вперед и работать над собой с утроенной силой. Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с легким сердцем и чувством гордости — я сделала все, что могла. Всем добра и мира.

Фигуристка выступала в парном катании с Федором Климовым, а затем с Андреем Новоселовым. Столбова в паре с Климовым выиграла золото Сочи-2014 в командном турнире и серебро в паре, также дуэт завоевывал серебро чемпионата мира, выигрывал «Гран-при"-2015/16, на чемпионате Европы трижды брал серебро и один раз — бронзу, а также три раза побеждал на чемпионате России.