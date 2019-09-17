Столбова и Новоселов выступят на этапе «Гран-при» в Москве
17 сентября 2019, 23:33
Российская спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступит на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Москве, информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Фигуристы заняли последнее заявочное место.
Столбова на контрольных прокатах сборной России в Москве выступала в паре с новым партнером — Андреем Новоселовым. Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми с лета прошлого года в Новогорске и США. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014.
Rostelecom Cup пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.
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