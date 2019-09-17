Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Столбова и Новоселов выступят на этапе «Гран-при» в Москве

17 сентября 2019, 23:33
Теги:

Российская спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступит на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Москве, информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Фигуристы заняли последнее заявочное место.

Столбова на контрольных прокатах сборной России в Москве выступала в паре с новым партнером — Андреем Новоселовым. Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми с лета прошлого года в Новогорске и США. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014.

Rostelecom Cup пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир