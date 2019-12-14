Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России

Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов пропустят предстоящий чемпионат России в Красноярске, информирует ТАСС. По словам генерального директора ФФККР Александра Когана, причина такого решения — травма партнера.

Столбова в паре с Федором Климовым стала серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальном турнире и чемпионом в командном. Новоселов до сотрудничества со Столбовой представлял Францию. Впервые спортсмены выступили на публике на сентябрьских контрольных прокатах сборной в «Лужниках». Затем пара пропустила турнир в Загребе.

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.