Стильная фотосессия олимпийской чемпионки Сотниковой

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий. На них 22-летняя спортсменка запечатлена в стильном и откровенном образе.

Пользователи оценили фотографии девушки:

- Бомбезно, - написал vasychazaitcev2000.

- Красивые у вас ноги! - такой комментарий оставил kabandk.

- Выглядишь очень круто и нереально красивая!!! - написал nikola_odin_takoi.

Напомним, Сотникова также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.

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