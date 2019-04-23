Стильная фотосессия олимпийской чемпионки Сотниковой

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Инстаграме опубликовала ряд фотографий. На них 22-летняя спортсменка запечатлена в стильном и откровенном образе.
Пользователи оценили фотографии девушки:
- Бомбезно, - написал vasychazaitcev2000.
- Красивые у вас ноги! - такой комментарий оставил kabandk.
- Выглядишь очень круто и нереально красивая!!! - написал nikola_odin_takoi.
Напомним, Сотникова также является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.
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