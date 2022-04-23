Степанова рассказала, как отреагировала на ошибку в произвольном танце на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала, как восприняла ошибку во время произвольного танца на Олимпиаде в Пекине.

Степанова допустила ошибку на хореографическом скользящем движении в конце программы — у нее слетело ребро конька.

«Произвольный танец мы ехали до определенного момента, пока не случилось это досадное недоразумение, — приводит слова Степановой пресс-слуба ФФККР. — Тот хореографический элемент мы поменяли буквально накануне, и его не накатали в программе. Но нам, если честно, не показалось, что он дико сложный, он был легче остальных. Я стояла на своих ногах, Ваня меня не полностью держал... По логике все должно было быть нормально. И тут эта помарка...

В тот момент я испытала настоящий шок. Понимаете, когда опытный спортсмен допускает помарку, то старается этого не показывать. Как у нас было в «Мулен Руж»: случались казусы с платьем, прической, но там я раз — и успевала мобилизоваться. А тут просто шок...

У нас оставался один элемент — креативная дорожка, и я даже не помню, как ее доехала. Не понимала, что происходит. Единственная помарка в самом конце проката меня просто выбила. И было так обидно!»

По итогам Олимпийских игр в Пекине Степанова и Букин заняли шестое место.