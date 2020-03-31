Степанова призывает всех оставаться на самоизоляции с помощью эффектного фото

Российская фигуристка Александра Степанова призвала всех оставаться дома и поделилась эффектной фотографией в Instagram.

— Верю в лучшее! — подписала фотографию Степанова. — А пока карантин, оставайтесьдома и относитесь ответственно к происходящему! Берегите жизнь.

Степанова выступает в танцах на льду в паре с Иваном Букиным. В этом сезоне пара заняла третье место на чемпионате Европы и должна была принять участие в чемпионате мира в Монреале (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек