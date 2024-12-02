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Сегодня, 05:32

Степанова — о 197 нарушениях Загитовой: «Поделюсь с Алиной Великой знаниями правил дорожного движения»

Даниил Аршавский
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова подшутила над фигуристкой Алиной Загитовой, нарушившей правила дорожного движения 197 раз за 2024 год.

«2023: 0 штрафов. 2024: 0 штрафов (пока). Выезжаю к Алине Великой, поделюсь знаниями правил дорожного движения», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Общая сумма штрафов фигуристки за все время владения автомобилем составляет 497 тысяч рублей.

Алина Загитова. У Алины Загитовой почти 200 нарушений ПДД за год. В 2023-м фигуристку могли лишить прав
Фигурное катание
Алина Загитова
Вероника Степанова
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