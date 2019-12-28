Степанова поблагодарила за поддержку на чемпионате России

Александра Степанова, которая в паре с Иваном Букиным стала серебряными призерами чемпионата России, поблагодарила за поддержку. Дуэт стал стал лучшим в произвольном танце (132,59), но уступил лидерам Виктории Синициной и Никите Кацалапову всего лишь один балл по сумме (219,72).

— Хотим всех поблагодарить и поздравить с наступающими праздниками. Будьте счастливы! Мы вас любим, — написала Степанова в своем Instagram.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции