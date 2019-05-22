Степанова опровергла слухи о своей свадьбе

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, опровергла слухи о своей свадьбе. Ранее спортсменка поделилась роликом, на котором необычно вручается кольцо, похожее на обручальное.

Пользователи Инстаграма решили, что фигуристке сделали предложение. Однако спортсменка опровергла информацию о свадьбе.

– Я не выхожу замуж! Я выкладываю просто то, что мне нравится! И у меня нет никаких отношений с Игорем. И также нет никаких отношений с Даней. Кроме дружеских! Всем искренне желаю добра и счастья, – написала Степанова в своем Инстаграме.

Все о фигурном катании – здесь