Степанова - о программах на предстоящий сезон: " По поводу короткой пока что вообще не знаем, что и как. По произвольной идея есть"

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о программах на предстоящий сезон. Она отметила, что им с партнером Иваном Букиным предстоит сложный выбор.

– В следующем сезоне будет сложный выбор в ритм-танце, потому что это мюзикл, и выбор невелик, и хочется поставить что-то и интересное, и чтобы зритель знал и понимал, о чем программа, чтобы было понятно, а не просто так, откуда музыка, – сказала Степанова в интервью пресс-службе ФФКР. – По поводу короткой пока что вообще не знаем, что и как. Нас кидает из стороны в сторону, разные образы нам кажутся неплохими для нас.

А по поводу произвольной – идея есть, идея очень интересная, хорошая. Я думаю, что она получится. Но пока говорить ничего не будем.

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