Степанова назвала Загитову ребенком по сравнению с Медведевой

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала, как относится к Евгении Медведевой и Алине Загитовой.

- Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок, - приводит слова Степановой портал Team Russia. - Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было.

Кто вызывает восхищение? Для меня это Юдзуру Ханью, Алина Загитова, Женя Медведева и вообще все девочки. Очень люблю Тессу Вирчу и Скотта Мойра, например, я от них просто балдею. Для меня смотреть на них — наслаждение, получаю от их катания настоящее удовольствие.