Степанова и Букина показали третий результат в ритм-танце на «Гран-при» во Франции

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в ритм-танце на этапе «Гран-при» во Франции. За свое выступление они получили 79,89 балла.

Выиграли соревнования французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (89,08 балла).

Фигурное катание

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 89,08

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 81,35

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 79,89

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 70,74

5. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 69,23

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68,45

7. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 64,62

8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 64,43

9. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 63,95

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 57,14