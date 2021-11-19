Степанова и Букина показали третий результат в ритм-танце на «Гран-при» во Франции
Российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место в ритм-танце на этапе «Гран-при» во Франции. За свое выступление они получили 79,89 балла.
Выиграли соревнования французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (89,08 балла).
Фигурное катание
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 89,08
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 81,35
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 79,89
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 70,74
5. Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо (Франция) — 69,23
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 68,45
7. Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 64,62
8. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 64,43
9. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 63,95
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Бенжамин Штеффан (Германия) — 57,14
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