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Степанова и Букин, Забияко и Энберт пропустят контрольные прокаты сборной России

09:31
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Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Фигуристы не смогут выступить из-за болезни партнерши.

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Также в прокатах не смогут принять участие бронзовые призеры чемпионата мира в парном катании Наталья Забияко и Александр Энбер по причине болезни партнера.

Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут 7-8 сентября на Малой спортивной арене Лужников. В них примут участие 8 фигуристок, 7 фигуристов, 9 танцевальных дуэтов и 6 спортивных пар.

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Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4502-sostav-uchastnikov-kontrolnykh-prokatov-v-luzhnikakh.html

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