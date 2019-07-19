Степанова и Букин выбрали музыку для произвольного танца нового сезона

Вице-чемпионы Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин в сезоне 2019/20 будут катать произвольный танец под композицию американского певца Джастина Тимберлейка "Cry me a river" сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на одного из тренеров дуэта Александра Свинина.

Как ранее сообщал "СЭ", ритм-танец будущего сезона Степановой и Букина будет исполняться под композицию "Sparkling Diamonds" в исполнении Николь Кидман из фильма-мюзикла "Мулен Руж!". Постановщик программы – Илья Авербух.

Танцоры также являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителем этапов "Гран-при", чемпионами мира среди юниоров-2012/13. На чемпионате мира в завершившемся сезоне дуэт занял четвертое место, завоевав малую бронзовую медаль за исполнение ритм-танца.