Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в ритм-танце на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они набрали 80,46 балла.

Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью лидируют, набрав 82,45 балла, а замыкают тройку лучших канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 77,85.

Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Танцы

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 82,45

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 80,46

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 77,85

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 75,37

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 70,49

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 69,44

9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 66,10