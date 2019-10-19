Степанова и Букин — вторые в ритм-танце на «Гран-при» в Лас-Вегасе
Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в ритм-танце на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они набрали 80,46 балла.
Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью лидируют, набрав 82,45 балла, а замыкают тройку лучших канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 77,85.
Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Танцы
Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 82,45
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 80,46
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 77,85
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 75,37
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 70,49
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 69,44
9. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 66,10