Степанова и Букин — вторые на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Россияне победили в произвольном танце
Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они победили в произвольном танце, набрав 124,66 балла. Итоговый результат — 206,57 балла.
Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с результатом в 209,55 балла. В произвольном танце они отстали от россиянин всего на 0,06 балла. Замкнули тройку лучших канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 197,53 балла.
Фигурное катание
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 124,58
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72
Итог
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 167,148:35