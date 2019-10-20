Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они победили в произвольном танце, набрав 124,66 балла. Итоговый результат — 206,57 балла.

Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью с результатом в 209,55 балла. В произвольном танце они отстали от россиянин всего на 0,06 балла. Замкнули тройку лучших канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 197,53 балла.

Фигурное катание

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 124,58

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72

Итог

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 167,148:35