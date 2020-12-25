Степанова и Букин впервые в карьере выиграли чемпионат России
Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин впервые в карьере выиграл чемпионат России. Они набрали 132.88 балла за произвольный танец и 220.16 по сумме за две программы.
Эта победа на первенстве страны стала первой в карьере фигуристов — до этого они четыре раза занимали второе место и еще дважды — третье.
Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 210.94. Тройку замкнули Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — 196.97.
Фигурное катание
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 132,88
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 126,92
3. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 120,69
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 116,78
5. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 116,46
6. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 114,67
Итог
1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 196,97
4. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 194,29
5. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 192,68
6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86
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