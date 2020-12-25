Степанова и Букин впервые в карьере выиграли чемпионат России

Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин впервые в карьере выиграл чемпионат России. Они набрали 132.88 балла за произвольный танец и 220.16 по сумме за две программы.

Эта победа на первенстве страны стала первой в карьере фигуристов — до этого они четыре раза занимали второе место и еще дважды — третье.

Второе место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 210.94. Тройку замкнули Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — 196.97.

Фигурное катание

Челябинск

Чемпионат России

Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 132,88

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 126,92

3. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 120,69

4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 116,78

5. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 116,46

6. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 114,67

Итог

1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,16

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 210,94

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 196,97

4. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 194,29

5. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 192,68

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 182,86