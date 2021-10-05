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Степанова и Букин снялись с турнира Finlandia Trophy

10:41
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Российская пара Александра Степанова и Иван Букин не выступят на турнире Finlandia Trophy, который стартует 7 октября в Эспоо.

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь? А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно», — заявила RT тренер Ирина Жук.

Она также рассказала, в каких турнирах может принять участие пара.

«Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин. Такой вариант нас тоже не пугает: уже был опыт два года назад, когда Сашу мучили проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным, и первым стартом стал этап «Гран-при Skate America», где ребята прекрасно выступили. Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — добавила Жук.

От юниорского этапа «Гран-при» на этой неделе из-за болезни партнера вынуждена отказаться еще одна танцевальная пара Жук и Свинина — выступающие по юниорам Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Эти фигуристы были вторыми на этапе в Красноярске и должны были бороться за попадание в финал серии в австрийском Линце.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/914267-stepanova-bukin-snyatie-s-turnira

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Роман Шишов все материалы автора

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