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Степанова и Букин пропустят «Гран-при» в Москве из-за последствий коронавируса

18:26
Александра Степанова/Иван Букин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова/Иван Букин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не успели восстановиться после заражения коронавирусом и пропустят этап серии «Гран-при» в Москве, сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

«Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они еще восстанавливаются, — цитирует Жук ТАСС. — В нашей группе, к сожалению, переболели практически все».

Степанова и Букин — серебряные призеры чемпионата Европы-2019 в танцах на льду.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10015909

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