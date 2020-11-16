Степанова и Букин пропустят «Гран-при» в Москве из-за последствий коронавируса
18:26
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не успели восстановиться после заражения коронавирусом и пропустят этап серии «Гран-при» в Москве, сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.
«Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они еще восстанавливаются, — цитирует Жук ТАСС. — В нашей группе, к сожалению, переболели практически все».
Степанова и Букин — серебряные призеры чемпионата Европы-2019 в танцах на льду.
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