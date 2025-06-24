Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск к Олимпиаде

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина, сообщил о намерении фигуристов продолжить карьеру.

13 мая ISU отказал российским парам и танцевальным дуэтам в нейтральном статусе для участия в отборочном турнире Олимпиады-2026, который пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.

«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться. Уже с прошлого понедельника они вернулись на лед и, на мой взгляд, работают в нормальном настроении, даже несмотря на все произошедшее — не ленятся, отрабатывают элементы, поддержки. Руки не опустили», — приводит ТАСС слова Жулина.

29-летняя Степанова и 31-летний Букин являются двукратными вице-чемпионами Европы (2019, 2022), трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), а также четырехкратными победителями чемпионатов России.