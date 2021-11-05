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Степанова и Букин признались, что в ритм-танце на «Гран-при Италии» им не хватило уверенности

Степанова и Букин рассказали, чего им не хватило в ритм-танце на «Гран-при Италии»
21:17
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Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление на этапе «Гран-при Италии». После ритм-танца пара идет на третьем месте.

«Это наши первые соревнования, и нам не хватало сегодня уверенности. Хотелось бы еще покататься перед этим стартом, но так получилось. Старались, сделали все, что могли. Завтра соберемся и прокатаем нашу произвольную программу», — цитирует Степанову ТАСС.

«Мы очень соскучились и рады вернуться. Плодотворно мы успели поработать полторы недели, до этого все было очень грустно. Думаю, мы сегодня откатали на 30 процентов от того, как это должно выглядеть», — добавил Букин.

6 ноября пары покажут произвольный танец. Начало — в 19.10 мск. Турнир в Италии завершится 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12851461

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Виктория Кравченко все материалы автора
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